Gençlerbirliği, Eyüpspor maçı için hazır - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Eyüpspor maçı için hazır

Gençlerbirliği, Eyüpspor maçı için hazır

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında lider Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Yeni transfer Gaetan Laura da antrenmana katıldı. Cezalı oyuncu bulunmazken, bazı oyuncuların tedavileri devam ediyor.

11.02.2024 14:43
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Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda lider Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenmana yeni transfer Gaetan Laura da katıldı.

Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan oyuncular, koordinasyon ve sprint çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma oynadı. Haftanın son antrenmanı, taktik ağırlıklı çalışma ve yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Eyüpspor maçı öncesi başkent ekibinde cezalı oyuncu bulunmazken, tedavilerine devam edilen Abdullah Durak, Sambou Yatabare, Tiago Rodrigues ve Aias Aosman kadroda yer almadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, bugün hava yoluyla İstanbul'a geçecek.

Kaynak: AA

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