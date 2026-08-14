Gençlerbirliği Fenerbahçe\'ye Hazır

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde Teknik Direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, oyuncular ısınmaya yönelik koordinasyon ve sprint çalışması yaptı. 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden idman, taktiksel varyasyonlar ve duran top organizasyonları ile son buldu.

Haftanın son antrenmanını Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak ve yönetim kurulu üyeleri de saha kenarından izleyerek takıma, Fenerbahçe maçı öncesi moral verdi.

Gökhan Akkan ikinci kez baba oldu

Başkent ekibinin kalecilerinden Gökhan Akkan, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Memorial Ankara Hastanesi'nde Prof. Dr. Aygül Demirol tarafından gerçekleştirilen doğumda, Öznur-Gökhan Akkan çiftinin kız çocukları dünyaya geldi. Çift, kızlarına Aden Duru adını verdi.