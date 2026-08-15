Gençlerbirliği, Fenerbahçe\'yi 2-1 Mağlup Etti

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Esat Sancaktar, Osman Gökhan Bilir

GENÇLERBİRLİĞİ: İrfan Can Eğribayat, Pereira, Goutas, Zuzek, Abdurrahim Dursun (Dk. 84 Fıratcan Üzüm), Diabate (Dk. 74 Etebo), Oğulcan Ülgün, Ensar Kemaloğlu (Dk. 65 Kyabou), Traore, Tongya, Koita (Dk. 84 Martor)

FENERBAHÇE: Tarık Çetin, Mert Müldür (Dk. 80 Semedo), Skriniar, Ake, Levent Mercan, İsmail Yüksek (Dk. 59 Kante), Guendouzi, İrfan Can Kahveci (Dk. 60 Greenwood), Asensio (Dk. 59 Vedat Muriqi), Oğuz Aydın (Dk. 65 Kerem Aktürkoğlu ), Talisca

GOLLER: Dk. 13 Talisca (Fenerbahçe), Dk. 37 Tongya, Dk. 56 Oğulcan Ülgün (Gençlerbirliği)

SARI KART: Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe)

Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 37'nci dakikada Tongya ve 56'ncı dakikada Oğulcan Ülgün kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 13'üncü dakikada Talisca'dan geldi.

6'ncı dakikada Fenerbahçe sol kanattan etkili geldi. Levent'in ortasında penaltı noktasına hareketlenen Talisca'nın dokunduğu top farklı şekilde auta çıktı.

9'uncu dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Levent, ceza sahasına yerden pasını gönderdi. Kaleci İrfan Can'ın ıskaladığı topu Talisca da kontrol edemedi. Ceza alanı ön çizgisine çıkarılan topa İsmail'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmadan döndü.

13'üncü dakikada Fenerbahçe öne geçti. Oğuz'un sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can topu çeldi. Ceza alanının sol çaprazında topu önünde bulan Levent, meşin yuvarlağı yerden kale alanına çevirdi. Boş durumda bulunan Talisca, sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

27'nci dakikada Fenerbahçe savunma arkasına gönderilen uzun topla tehlike yarattı. Asensio'nun hareketlendiği pozisyonda kaleci İrfan Can zamanında çıkarak ceza sahası dışına kadar geldi ve topu uzaklaştırdı.

37'nci dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Oğulcan'ın baskısıyla Fenerbahçe savunması önünde kazanılan top Koita'ya aktarıldı. Koita'nın sol kanatta bulunan Tongya'ya pasının ardından ceza yayı solundan ceza sahasına giren Tongya, karşı karşıya pozisyonda sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

39'uncu dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sol kanattan son çizgiye inen Levent'in penaltı noktasına çevirdiği topu İrfan Can kontrol ederek uzak köşeye gönderdi. Meşin yuvarlak, önündeki Zuzek'e çarparak az farkla auta çıktı.

45'inci dakikada Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı. Oğuz'un kullandığı köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen Talisca'nın kafa vuruşunda top direkten döndü. Pozisyonun devamında Guendouzi'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruş üstten auta gitti.

56'ncı dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Abdurrrahim'in ceza sahasına gönderdiği ortaya arka direkte yükselen Oğulcan Ülgün, kafa vuruşuyla topu yakın köşeden ağlara gönderdi: 2-1.

61'inci dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Kante'nin sağ kanattan taşıdığı topu ceza sahası önünde alan Talisca, uzak mesafeden sol ayağıyla sert vurdu. Kaleci İrfan Can uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

62'nci dakikada Fenerbahçe ikinci gole çok yaklaştı. Greenwood'un sağ kanattan yerden çevirdiği topu savunma uzaklaştıramadı. Ceza sahası ön çizgisinde topu önünde bulan Talisca'nın sert şutunda kaleci İrfan Can parmaklarının ucuyla müdahale etti. Top üst direğe çarparak kornere çıktı.

71'inci dakikada Fenerbahçe mutlak gol fırsatından yararlanamadı. Kante, orta alanda kazandığı topu Kerem'e aktardı. Kerem de bekletmeden Talisca'yı gördü. Merkezden ceza sahasına doğru ilerleyen Talisca'nın sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci İrfan Can gole izin vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Gençlerbirliği, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.