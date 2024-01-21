 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gençlerbirliği Futbol Şube Sorumlusu Serkan Aydın Görevinden İstifa Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Gençlerbirliği Futbol Şube Sorumlusu Serkan Aydın Görevinden İstifa Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Kulübü'nde futbol şube sorumlusu Serkan Aydın, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kulüpteki belirsizlikler ve önünü görememe durumu nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Başkent ekibinde, şirketleşme gündemiyle yapılması planlanan genel kurul ise toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı için gerçekleştirilememişti.

Gençlerbirliği Futbol Şube Sorumlusu Serkan Aydın Görevinden İstifa Etti
21.01.2024 - 23:31,
Abone Ol

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Kulübünde futbol şube sorumlusu Serkan Aydın, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlerbirliği'ni galibiyeti için tebrik ediyorum. Birtakım belirsizlikler ve önümü göremediğim için çok sevdiğim kulübümden gördüğüm lüzum üzerine futbol şube sorumluluğundan istifa ediyorum. Tekrar görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Başkent ekibinde, şirketleşme gündemiyle yapılması planlanan genel kurul, toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı için gerçekleştirilememişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gençlerbirliği, Trendyol, Aydın, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği Futbol Şube Sorumlusu Serkan Aydın Görevinden İstifa Etti - Son Dakika


10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50
Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı

Son Dakika
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:29 Depremde enkaz altında vasiyetini kaydeden kadın konuştu
09:26 Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 10:41:06. #1.11#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği Futbol Şube Sorumlusu Serkan Aydın Görevinden İstifa Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement