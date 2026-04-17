Gençlerbirliği Galatasaray'ı Ağırlıyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eryaman'da oynanacak maçta, Gençlerbirliği 675 dakikadır gol atamıyor. Galatasaray lider durumda.

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Ligde kötü günler geçiren ve 9 haftadır kazanamayan Gençlerbirliği, küme düşme hattının 2 puan üzerinde 15. sırada yer alıyor.

Teknik direktörlüğe tekrar Volkan Demirel'in getirilmesinin ardından 5 maçta sadece 1 puan alabilen başkent ekibi, son 4 müsabakasını ise gol atamadan kaybetti.

Kırmızı-siyahlılar, haftaya lider giren Galatasaray karşısında ligdeki galibiyet hasretini dindirmeye çalışacak.

675 dakikadır gol atamıyor

Gençlerbirliği, ligde 675 dakikadır gol sevinci yaşayamıyor.

Ligde son 7 maçında gol atamayan kırmızı-siyahlılar, son golünü 14 Şubat'ta Çaykur Rizespor'a 45. dakikada Koita ile atmıştı.

Gençlerbirliği, bu sezon ligde çıktığı 29 maçın 12'sinde gol atamadı.

Volkan Demirel'in Galatasaray karnesi

Kariyerinde 4. farklı takımı çalıştıran Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel'in Galatasaray'a karşı bir galibiyeti bulunuyor.

Demirel, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği'nin başında Galatasaray'a karşı ligde 8 kez rakip oldu.

Bu maçların 7'sini Galatasaray kazanırken Demirel'in takımları, 1 galibiyet alabildi. Demirel, teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray'a karşı tek galibiyetini Hatayspor'un başında 2-1'lik skorla elde etti.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Galatasaray, Eryaman, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 11:06:24. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.