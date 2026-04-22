Gençlerbirliği, Galatasaray'ı Eleyerek Yarı Finale Yükseldi

22.04.2026 23:53
Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek yarı finale çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 yenen Gençlerbirliği, 15 yıl sonra yarı finale çıktı.

RAMS Park'taki yapılan müsabakada güçlü rakibi Galatasaray'ı 51 dakikada Fıratcan Üzüm, 83. dakikada Traore'nin golleriyle eleyen başkent ekibi, organizasyonda en son 2010-11 sezonunda yarı finale yükselmişti.

Ankara temsilcisi o sezon yarı finalde Başakşehir'e elenerek kupaya veda etmişti.

Ziraat Türkiye Kupası'da B Grubu'nda mücadele eden Gençlerbirliği, 3 galibiyet, 1 beraberlikle grubunu üçüncü sırada tamamlamıştı. Kırmızı siyahlılar, çeyrek finalde A Grubu'nun namağlup lideri Galatasaray ile eşleşmişti.

Başkent ekibi 13 yıl sonra Galatasaray'ı İstanbul'da yendi

Gençlerbirliği en son en son 2013 yılında İstanbul'da konuk olduğu Galatasaray'ı 1-0 yenmişti.

Başkent ekibi, bugünkü 2-0'lık galibiyetle 13 yılın ardından aynı başarıyı gösterdi.

Gençlerbirliği, yarı finalde Samsunspor-Trabzonspor maçının galibiyle karşılaşacak.

İkinci Volkan Demirel dönemindeki ilk galibiyet

Gençlerbirliği, ligdeki son 10 maçında galibiyet elde edemedi. Kırmızı siyahlılar, söz konusu süreçte 3 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

Başkent temsilcisi son galibiyetini ligin 20. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup ederek almıştı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, takımının Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı mağlup etmesiyle ikinci döneminin ilk galibiyetini almış oldu.

Kaynak: AA

