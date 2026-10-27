Gençlerbirliği, Goutas'ın sağ diz ön çapraz bağlarında kopma tespit etti - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Goutas'ın sağ diz ön çapraz bağlarında kopma tespit etti

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Gençlerbirliği, Konyaspor maçının 30. dakikasında sakatlanan kaptanı Dimitrios Goutas'ın sağ diz ön çapraz bağlarında kopma tespit edildiğini açıkladı. Başkent ekibi, Goutas'a geçmiş olsun dileyerek sahalara güçlü dönmesini temenni etti.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan Yunan stoper Dimitrios Goutas için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Başkent ekibinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynadığımız TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının 30. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan takım kaptanımız Dimitrios Goutas'ın yapılan MR tetkikleri sonucunda sağ diz ön çapraz bağlarında kopma meydana geldiği tespit edilmiştir. Takımımızın savunmasındaki mücadelesi, sahadaki kararlılığı ve liderlik özellikleriyle öne çıkan kaptanımız Dimitrios Goutas'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kırmızı-kara formamız için bugüne kadar ortaya koyduğu mücadele ve takımımıza kattığı değerle camiamızın takdirini kazanan kaptanımızın, bu zorlu süreci en güçlü şekilde geride bırakarak sahalara eskisinden daha güçlü dönmesini temenni ediyoruz. Yanındayız kaptan. En kısa zamanda yeniden sahalarda buluşmak dileğiyle."

Kaynak: AA
GençlerbirliğiKonyasporSporSon Dakika

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