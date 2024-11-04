Stat: Eryaman
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kadir Beyaz, Hasan Erdoğan
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Oğuzhan Berber (Dk. 46 Metehan Mimaroğlu), Mikail Okyar, Etebo, Amilton (Dk. 90+5 Fıratcan Üzüm), Ensar Kemaloğlu (Dk. 85 Samed Onur), Mete Kaan Demir (Dk. 46 Çağrı Fedai), Djitte (Dk. 77 Yatabare)
Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Ologo, Okan Erdoğan, Coly, Ali Yaşar (Dk. 90+3 Fatih Tultak), Vorobjovas, Muammer Sarıkaya (Dk. 79 Loshaj), Diarra (Dk. 90+3 Kubilay Sönmez), Kerem Şen (Dk. 79 Abdullah Dijlan Aydın), Sambissa (71 Jackson), Emir Kaan Gültekin
Goller: Dk. 27 Emir Kaan Gültekin (Uğur Okulları İstanbulspor), Dk. 58 Sinan Osmanoğlu, Dk. 90+3 Metehan Mimaroğlu (Penaltıdan) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 25 Zuzek, Dk. 38 Sinan Osmanoğlu, Dk. 42 Alperen Babacan, Dk. 77 Amilton (Gençlerbirliği), Dk. 42 Diarra, Dk. 75 Kerem Şen, Dk. 90+3 Abdullah Dijlan Aydın (Uğur Okulları İstanbulspor)
Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği, İstanbulspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
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