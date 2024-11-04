Gençlerbirliği, İstanbulspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
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Gençlerbirliği, İstanbulspor'u 2-1 Yendi

Gençlerbirliği, İstanbulspor\'u 2-1 Yendi

Trendyol 1. Lig 11. hafta maçında Gençlerbirliği, İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.

04.11.2024 23:05
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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

26. dakikada İstanbulspor'un kazandığı frikikte topun başına geçen Emir Kaan, direkt kaleye sert şutunda top sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 0-1

45+3. dakikada Amilton sağ taraftan topu rakibinin üstüne sürdü ancak İstanbulspor'un defans oyuncusu Ali araya girerek ona şut imkanı tanımadı.

57. dakikada Ensar'ın sağ köşeden kullandığı köşe vuruşunda Sinan kalecinin ulaşamayacağı noktaya yaptığı kafa vuruşuyla golü buldu. 1-1

90+3. dakikada penaltıda topun başına gelen Metehan, sol alt köşeden topu filelere gönderdi.

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kadir Beyaz, Hasan Erdoğan

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zan Zuzek, Oğuzhan Berber (Metehan Mimaroğlu dk. 46), Mikail Okyar, Oghenekaro Etebo, Amilton (Fıratcan Üzüm dk. 90+5), Ensar Kemaloğlu (Samed Onur dk. 85), Mete Kaan Demir (Çağrı Fedai dk. 46), Moussa Djitte (Mustapha Yatabare dk. 76)

Yedekler: Orkun Özdemir, Michal Nalepa, Gökhan Altıparmak, Aias Aosman, Elias Durmaz

Teknik Direktör: Recep Karatepe

İstanbulspor: İsa Doğan, Michael Ologo, Okan Erdoğan, Racine Coly, Ali Yaşar (Fatih Tultak dk. 90+3), Modestas Vorobjovas, Muammer Sarıkaya (Florian Loshaj dk. 78) Gaoussou Diarra (Kubilay Sönmez dk. 90+3), Kerem Şen (Dijlan Aydın dk. 78), David Sambissa (Jackson Santos dk. 70), Emir Kaan Gültekin

Yedekler: Halil Yiğit Yitmez, Yunus Bahadır, Duhan Aksu, Özcan Şahan

Teknik Sorumlu: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Emir Kaan Gültekin (dk. 26) (İstanbulspor), Sinan Osmanoğlu (dk. 57) Metehan Mimaroğlu (dk. 90+3 pen.) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Zan Zuzek, Sinan Osmanoğlu, Alperen Babacan, Amilton (Gençlerbirliği) Gaoussou Diarra, Kerem Şen, Dijlan Aydın (İstanbulspor) - ANKARA

Kaynak: İHA

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