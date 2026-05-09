Gençlerbirliği-Kasımpaşa Maçında VAR Eren Özyemişçioğlu

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bugün oynanacak Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Eren Özyemişçioğlu oldu.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında saat 20.00'de Gençlerbirliği ile Kasımpaşa karşılaşacak. Zorlu müsabakada Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Süleyman Özay yapacak. Berkay Erdemir de maçın 4. hakemi olacak.

Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçının VAR koltuğunda Eren Özyemişçioğlu görev yapacak. Özyemişçioğlu'na AVAR'da Hüseyin Aylak eşlik edecek. - ANKARA