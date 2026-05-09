Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı 3-2 Yendi! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı 3-2 Yendi!

Gençlerbirliği, Kasımpaşa\'yı 3-2 Yendi!
09.05.2026 22:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

50. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta Kerem Demirbay kafa vuruşu yaptı ancak kaleci Velho topu son anda çeldi.

70. dakikada Franco Tongya'nın kullandığı penaltı vuruşunda başkent ekibi öne geçti. 3-2

84. dakikada Sol kanattan Jim Allevinah'ın ortaladığı topu Velho yumrukladı. Dönen topa İrfan Can Kahveci vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+6. dakikada Gençlerbirliği ceza sahasında kafalardan seken topa Adrian Benedyczak vurmak istedi ancak kaleci Velho yaptığı müdahaleyle golü engelledi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Cihan Aydın, Furkan Ürün, Süleyman Özay

Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Pedro Pereira, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek, Abdurrahim Dursun (Fıratcan Üzüm dk. 72), Oğulcan Ülgün, Tom Dele-Bashiru, Adama Traore, Franco Tongya, Metehan Mimaroğlu (Ousmane Diabate dk. 89), Sekou Koita (Cihan Çanak dk. 14)

Yedekler: Erhan Erentürk, Samed Onur, Göktan Gürpüz, Furkan Ayaz Özcan, Matej Hanousek, Ensar Kemaloğlu, Yiğit Hamza Aydar

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Kamil Ahmet Çörekçi (Ali Yavuz Kol dk. 87), Rodrigo Becao, Adem Aorus, Godfried Frimpong, Kerem Demirbay (Jim Allevinah dk. 79), Andri Baldursson (Habib Gueye dk. 87), İrfan Can Kahveci, Fousseni Diabate (Cenk Tosun dk. 79), Mortadha Ben Ouanes (Cafu dk. 64), Adrian Benedyczak

Yedekler: Ali Yanar, Eyüp Aydın, Kubilay Kanatsızkuş, Nicholas Opoku, Emre Taşdemir

Teknik Sorumlu: Emre Belözoğlu

Goller: Adrian Benedyczak (dk. 1 ve 12 pen.) (Kasımpaşa) Adama Traore (dk. 42), Dimitrios Goutas (dk. 45+3), Franco Tongya (dk. 70 pen.) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Erhan Erentürk, Zan Zuzek, Franco Tongya, Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği) Kamil Ahmet Çörekçi, Godfried Frimpong, İrfan Can Kahveci, Kerem Demirbay, Ricardo Becao, Cafu, Cenk Tosun, Adem Aorus, Andreas Gianniotis (Kasımpaşa) - ANKARA

Kaynak: İHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı 3-2 Yendi! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisi görünce aracını çalışır vaziyette bırakıp kaçtı, sonu umduğu gibi olmadı Polisi görünce aracını çalışır vaziyette bırakıp kaçtı, sonu umduğu gibi olmadı
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel’e 1.2 milyon TL verdim Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel'e 1.2 milyon TL verdim
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Hull City, Millwall ile yenişemedi Tur ikinci maça kaldı Hull City, Millwall ile yenişemedi! Tur ikinci maça kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı

22:53
Beşiktaş’tan ’’Sergen Yalçın istifa edecek’’ iddialarına yanıt
Beşiktaş'tan ''Sergen Yalçın istifa edecek'' iddialarına yanıt
22:43
Victor Osimhen’den şampiyonluk sonrası ilk mesaj
Victor Osimhen'den şampiyonluk sonrası ilk mesaj
22:24
Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5
Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5!
22:14
Şampiyon Galatasaray’da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti
Şampiyon Galatasaray'da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti
22:12
Fenerbahçe sezonu ikinci sırada bitirdi
Fenerbahçe sezonu ikinci sırada bitirdi
22:07
Süper Lig’den düşen iki takım belli oldu
Süper Lig'den düşen iki takım belli oldu
22:00
Aslan’dan müthiş geri dönüş Süper Lig’de şampiyon Galatasaray
Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 22:59:21. #7.12#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı 3-2 Yendi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.