Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği, Kayserispor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
22. dakikada Kayserispor'un orta alanda kaptığı top sonrası sağ kanattan gelişen hücumunda Makarov, sol ayağının dışıyla orta açtı. Ön direkte Miguel Cardoso'nun dokunuşu sonrası kaleci Velho'nun çeldiği top direkten döndü. Ardından Mane yakın mesafeden meşin yuvarlağı kaleye gönderemedi.
25. dakikada Gençlerbirliği'nin Metehan'la sağ taç çizgisi önünden kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerine gelen topa Thalisson kafayı vurdu. Kaleci Bilal, üzerine gelen meşin yuvarlağı tek hamlede kontrol etti.
44. dakikada Kayserispor'un sağ kanattan gelişen hızlı atağında Miguel Cardoso'nun ortasında kale yakınında vuruş yapmaya hazırlanan Chalov'dan önce Goutas araya girdi ve atağı önledi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Murat Şener
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Cihan Çanak, Göktan Gürpüz, Tongya, Traore, Metehan Mimaroğlu
Yedekler: Erhan Erentürk, Onyekuru, Samed Onur, Koita, Hanousek, Diabate, Varesanovic, Ensar Kemaloğlu, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Levent Şahin
Kayserispor: Bilal Bayazit, Brenet, Semih Güler, Denswill, Ramazan Civelek, Benes, Bennasser, Mane, Makarov, Miguel Cardoso, Chalov
Yedekler: Onurcan Piri, Katongo, Onugkha, Mendes, Mather, Burak Kapacak, Furkan Soyalp, Görkem Sağlam, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıarslan
Teknik Direktör: Erling Moe
Sarı kartlar: Mane (Kayserispor), Tongya (Gençlerbirliği) - ANKARA
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği - Kayserispor: İlk Yarı Beraberlik - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?