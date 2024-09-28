Gençlerbirliği, Keçiörengücü'ne 1-0 Yenildi - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Keçiörengücü'ne 1-0 Yenildi

Gençlerbirliği, Keçiörengücü\'ne 1-0 Yenildi

Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği, Keçiörengücü'ne 43. dakikada Diouf'un golüyle yenildi.

28.09.2024 21:24
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Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Djitte'nin savunma arkasına atılan topa hareketlenerek ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

43. dakikada Keçiörengücü'nde Uğur Kaan Yıldız'ın kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Diouf, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

54. dakikada Gençlerbirliği'nin kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Djitte'nin kafa vuruşu kaleci Metin Uçar'da kaldı.

60. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Buğra Çağıran'ın sert şutu yan ağlarda kaldı.

74. dakikada sağ kanattan ceza sağasına giren Nelepa'nın şutunda kaleci Metin Uçar, topu iki hamlede kontrol etti.

Hakemler: Alper Akarsu, Seyfettin Ünal, Yusuf Susuz

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Etebo, Oğuzhan Berber (Metehan Mimaroğlu dk. 46), Mete Kaan Demir (Gökhan Altıparmak dk. 71) Mikail Okyar (Nalepa dk. 71), Yasin Gürerler (Fıratcan Üzüm dk. 52) Amilton (Buğra Çağıran dk. 26), Djitte

Yedekler: Samed Onur, Yatabare, Orkun Özdemir, Durmaz, Ensar Kemaloğlu,

Teknik Direktör: Recep Karatepe

Keçiörengücü: Metin Uçar, Orhan Nahırcı, Caulker, Arda Şengül, Ali Dere, Erkam Develi, Diouf (Abazaj dk. 75), Halil Can Ayan (Oğuzhan Ayaydın dk. 75), Rroca (Recep Taşbakır dk. 61), Camara (Tagui dk. 76), Uğur Kaan Yıldız

Yedekler: Mehmet Erdoğan, Oğuzcan Çalışkan, Dembele, Görkem Bitin, Süleyman Luş, Traore

Teknik Direktör: Ersan Parlatan

Gol: Diouf (dk. 43) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Alperen Babacan, Fıratcan Üzüm (Gençlerbirliği), Recep Taşbakır, Metin Uçar (Keçiörengücü) - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Keçiörengücü'ne 1-0 Yenildi - Son Dakika

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