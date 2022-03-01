Gençlerbirliği, Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı

01.03.2022 18:32
Gençlerbirliği, Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ligde 28. haftayı bay geçen kırmızı-siyahlı futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketlerinin ardından koşu çalışması yapan Gençlerbirliği ekibinin antrenmanı, dar alanda top kapma oyunuyla sona erdi.

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Gençlerbirliği, Spor Toto, Pazar, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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