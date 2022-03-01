Gençlerbirliği, Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Ligde 28. haftayı bay geçen kırmızı-siyahlı futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde antrenman yaptı.
Isınma hareketlerinin ardından koşu çalışması yapan Gençlerbirliği ekibinin antrenmanı, dar alanda top kapma oyunuyla sona erdi.
Kaynak: AA
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