Gençlerbirliği kombine bilet fiyatlarında indirim yaptı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, kombine bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim yaptıklarını duyurdu.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, kombine bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim yaptıklarını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, indirim yapılan kombine biletlerin cuma günü, Eryaman Stadı'nda Denizlispor ile oynanacak karşılaşmada kullanabileceği belirtildi. Gençlerbirliği'nde yeni kombine bilet fiyatları şu şekilde olacak: Kale arkası tribün: 75 lira Maraton tribünü: 100 lira Kapalı tribün: 125 lira

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