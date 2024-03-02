Gençlerbirliği Kulübünde olağanüstü seçimli genel kurul yarın gerçekleştirilecek.
Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğünde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak genel kurul toplantısı, Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.
Başkent ekibinde şirketleşmenin sağlanamaması nedeniyle Niyazi Akdaş, başkanlık görevinden istifa etmişti.
Kırmızı siyahlı kulübün yönetim kurulu, bunun üzerine olağanüstü genel kurul kararı almıştı. 25 Şubat'taki ilk toplantıda salt çoğunluğa ulaşılamamıştı.
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Türkiye Hentbol Federasyonu Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, Yunanistanlı hakemler yönetecek. Milli takım, grupta üçüncü maçında Bulgaristan'ı deplasmanda 30-24 mağlup etti.
Denizli'de motosikletle akrobatik hareketler yapan genç, dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre sürüklenerek trafik ışığına çarptı. Yaralı genç acı içinde kıvranırken eşyaları etrafa saçıldı. Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahale yapılan genç, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Yılport Samsunspor ile karşılaşacak. Maç, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında yapılan maç 0-0 sona ermişti.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşma Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve hakem Halil Umut Meler yönetecek. Beşiktaş, 46 puanla dördüncü sırada yer alırken, Galatasaray ise 72 puanla zirvede bulunuyor. Beşiktaş'ta 3 futbolcu eksik olacak ve 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Son 6 maçında rakiplerine geçit vermeyen Beşiktaş, Fernando Santos yönetimindeki ilk derbisine çıkacak.
Samsun-Sinop kara yolu Kolay Kavşağı mevkisinde yapılan denetimde araç sürücüleri trafik kuralları hakkında bilgilendirildi. Telefonla konuşma, ışık ihlali, takograf ve belge denetimi yapılan uygulamada 224 araç kontrol edildi. Denetimlerde 3 bin 135 lira ceza uygulanan bir sürücüye aracını muayene yaptırmadığı gerekçesiyle ceza kesildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise yol asayiş uygulamasında 185 kişiye GBT kontrolü yaptı.
Trabzonspor, Şubat ayında oynadığı zorlu müsabakaların hikayesini anlatan bir video yayımladı. Abdullah Avcı, Uğurcan Çakır ve Edin Visca'nın motivasyon konuşmaları ve takımın maçlara hazırlık süreci görüntülerde yer alıyor.
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