Arda Çakmak, Gençlerbirliği Kulübü başkanlığına aday olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Arda Çakmak, Gençlerbirliği Kulübü başkanlığına aday olduğunu açıkladı

30.07.2022 21:09
Arda Çakmak, Gençlerbirliği Kulübü başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Gençlerbirliği Kulübünün yarın yapılacak olağanüstü genel kurulu öncesi Arda Çakmak, başkan adaylığını duyurdu.

Gençlerbirliği Kulübünün yarın yapılacak olağanüstü genel kurulu öncesi Arda Çakmak, başkan adaylığını duyurdu.

Arda Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği için yarın önemli bir gün olduğunu söyledi.

Kararı öncesi kulüp başkanı Niyazi Akdaş ile bugün iki defa görüştüğünü anlatan Çakmak, "Her iki görüşmede de ortak çalışma konusunda bir karara varamadık. Bir süredir beraber çalıştığım arkadaşlarımla gün boyu yaptığım görüşmeler sonucunda, eğer genel kurul iradesi uygun görürse bayrağı Niyazi Akdaş'tan devralmaya hazırız." dedi.

"Her ne olursa olsun Gençlerbirliği'nin kazanması asıl amacımız." ifadelerini kullanan Çakmak, "Genel kurulun, kulübümüzün geleceği için en hayırlı kararı vereceğinden eminim. Bütün Gençlerbirliği üyelerini sevgiyle selamlıyorum. Tarihin en Gençlerbirliği taraftarı yönetim kuruluyla bu göreve aday olduğumuzu bütün camiamızın bilmesini isterim. Yıllardır sürdürdüğümüz haklı çalışmamız inşallah bütün camia için aydınlık bir sonuçla neticelenir." değerlendirmesinde bulundu.

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İzmit Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden Başkan Hürriyet'e Teşekkür İzmit Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden Başkan Hürriyet'e Teşekkür
Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Çakmak, Gençlerbirliği Kulübü başkanlığına aday olduğunu açıkladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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