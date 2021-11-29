Gençlerbirliği kupa maçına hazır

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın TFF 3. Lig ekibi Mardin 1969 ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman 1 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda gerçekleştirilen top kapma oyunuyla devam etti.
Antrenmanın son bölümünde yapılan çıkış çalışmasıyla maç hazırlıkları noktalandı.
Eryaman Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Şevket Teker yönetecek.
Kaynak: AA
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