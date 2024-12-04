Stat: Eryaman
Hakemler: Yunus Dursun, Kemal Elmas, Azem Zorlu
Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Ensar Kemaloğlu (Dk. 63 Fıratcan Üzüm), Alperen Babacan (Dk. 63 Zuzek), Umut İslamoğlu (Dk. 90 Sinan Osmanoğlu), Elias Durmaz, Samed Onur, Aosman (Dk. 91 Nalepa), Sami Gökhan Altıparmak (Dk. 79 Djitte), Mete Kaan Demir, Çağrı Fedai, Yatabare (Dk. 63 Emirhan Ünal)
Belediye Kütahyaspor: Ahmet Çağrı Güney, Emircan Ataş (Dk. 66 Mustafa Emir Akyıldız), Emir Sezgin, Alpay Eroğlu, Emir Can Çelik, Cemal Kaya, Can Bayırkan (Dk. 46 Gökay Iravul), Gökay Eser (Dk. 108 Muhammed Mert Dursun), Eren Kaya (Dk. 80 Arda Keser), İbrahim Zeytin (Dk. 66 Eray Akar), Muhammed Emir Özbilen (Dk. 90+4 Seymen Salih Adalı)
Gol: Dk. 105 Nalepa (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 21 Cemal Kaya, Dk. 111 Alpay Eroğlu (Belediye Kütahyaspor), Dk. 43 Alperen Babacan, Dk. 66 Samed Onur, Dk. 118 Djitte (Gençlerbirliği)
Trendyol 1. Lig kulüplerinden Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda ağırladığı Nesine 3. Lig ekibi Belediye Kütahyaspor'u normal süresi 0-0 biten maçın uzatmalarında 1-0 yenerek tur atladı.
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği, Kütahyaspor'u Geçti - Son Dakika
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