Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında oynanacak Gençlerbirliği- MKE Ankaragücü maçının biletleri satışa sunuldu.
Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 23 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Gençlerbirliği passoligi olan öğretmenlere ücretsiz olacak.
Kadın ve öğrenci taraftarlara ise Eryaman Stadı passolig gişelerinde geçerli olmak üzere indirim uygulanacak.
Biletlerin fiyatları şöyle:
Doğu maraton tribünü: 70 lira (kadın ve öğrenciler), 120 lira
Misafir takım: 150 lira
VIP A-B blok: 700 lira
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü Maçına Biletler Satışta - Son Dakika
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