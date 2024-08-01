Gençlerbirliği, Nalepa ve Mete Kaan'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Spor

Gençlerbirliği, Nalepa ve Mete Kaan'ı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Michal Jan Nalepa ve kanat oyuncusu Mete Kaan Demir'i transfer etti. Polonyalı Nalepa ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan kulüp, Mete Kaan'ı ise bir yıllığına kiraladı. Nalepa daha önce Türkiye'de Giresunspor ve Sakaryaspor'da oynarken, Mete Kaan ise Eyüpspor, Hannover 96 II, Rams Başakşehir gibi takımlarda forma giymişti.

01.08.2024 20:31
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Michal Jan Nalepa ve kanat oyuncusu Mete Kaan Demir'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Çorum FK forması giyen Polonyalı Nalepa ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Türkiye'de Giresunspor ve Sakaryaspor'da da oynayan 29 yaşındaki Nalepa, ülkesinin Arka Gdynia ve Jagiellonia takımlarında da top koşturdu.

Başkent ekibi, İkas Eyüpspor oyuncusu Mete Kaan'ı ise 2022-23 sezonunda olduğu gibi bir yıllığına kiraladı.

26 yaşındaki Mete Kaan, Eyüpspor ve Gençlerbirliği dışında Hannover 96 II, Rams Başakşehir, Eskişehirspor, PAS Giannina takımlarının formasını da giydi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Nalepa ve Mete Kaan'ı kadrosuna kattı - Son Dakika

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