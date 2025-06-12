Gençlerbirliği'nde 1.2 Milyar İle Avrupa Hedefi - Son Dakika
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Gençlerbirliği'nde 1.2 Milyar İle Avrupa Hedefi

12.06.2025 14:46
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Başkan adayı Turgut, 1.2 milyar lira bütçeyle Gençlerbirliği'ni Avrupa'da başarılı yapmayı hedefliyor.

- Gençlerbirliği Başkan Adayı Turgut: "1.2 milyar liralık bütçeyle Gençlerbirliği'mizi Avrupa'da başarılı olabilecek bir kulüp yapacağız"

ANKARA - Gençlerbirliği Başkan Adayı Ahmet Turgut, 1.2 milyar liralık bütçeyle Gençlerbirliği'ni önce Süper Lig'de sonra da Avrupa'da başarılı olabilecek bir kulüp haline getirmeyi planladıklarını söyledi.

Gençlerbirliği'nin 14 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek olağan seçimli genel kuruluna 2 gün kala başkanlığa aday olduğunu açıklayan Ahmet Turgut; Osman Sungur ve Murat Şamil Şen ile yarışacak. Başkan adaylığını açıkladığı toplantıda Gençlerbirliği'ni iyi yerlere getirmek için uğraşacağını söyleyen Turgut, kulüp için kaynak oluştururken hiçbir şekilde kulübün mal varlıklarının satılmayacağını ifade etti. Turgut, Süper Lig gelirleri, sponsorluklar, kamu ve kuruluşlarının katkıları dahil edilmeden 300 milyon lira, o gelirler dahil edildiğinde ise 1.2 milyar lira bütçeyle adaylığını açıkladığını belirtti.

"Kaynaklar oluşturulurken kulübümüzün mal varlıklarını satmak gibi bir niyetimiz yoktur"

Gençlerbirliği'nin efsane başkanı İlhan Cavcav'ı rahmetle yad eden Turgut, bir adayın değil, Gençlerbirliği'nin kazanacağı bir seçim olmasını diledi. Turgut, "Hepimizin ortak paydası kırmızı siyah sevdasıdır. Geçmişten gelen mali borçları ve sorunları çözerek kulübümüzü tekrar yüzeye çıkartmaktır. Bu doğrultuda sürdürülebilir kaynaklar oluşturmak bir zorunluluktur. Gerek sponsorluklar gerekse yönetim gerekirse de kamu kurum ve kuruluşlardan önemli finansal destekler sağlanacaktır. Ancak bu kaynaklar oluşturulurken kulübümüzün mal varlıklarını satmak gibi bir niyetimiz yoktur. Ne yazık ki geçmişten miras kalan değerlerin elden çıkartılıp o gelirlerin de tüketilmesi, buna rağmen borç yükünün artarak devam etmesi hepimiz adına üzüntü verici bir durumdur" diye konuştu.

"1.2 milyar liralık bütçeyle Gençlerbirliği'mizi Avrupa'da başarılı olabilecek bir kulüp yapacağız"

Yanlış yönetim stratejileri, plansız harcamalar ve altyapının ihmal edilmesinin kronik bir sorun haline geldiğini kaydeden Başkan Adayı Turgut, "Biz yeni yönetim olarak 300 milyon lira civarında bir bütçeyle yola çıkıyoruz. Bu bütçeye Süper Lig gelirleri, sponsorluklar, kamu ve kuruluşlarının katkıları dahil değildir. Bunları dahil ettiğimizde 1.2 milyar liralık bütçeyle Gençlerbirliği'mizi Süper Lig'de, inşallah kısa sürede Avrupa'da başarılı olabilecek bir kulüp haline getirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde 1.2 Milyar İle Avrupa Hedefi - Son Dakika

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