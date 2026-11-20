Gençlerbirliği'nde pazar günü gerçekleşecek olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Haydar Arda Çakmak, yeniden aday olmayacağını duyurdu.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Başkanı Haydar Arda Çakmak, 22 Kasım 2026 Pazar günü tüzük değişikliğinin de yapılacağı olağanüstü genel kurul öncesinde aday olmayacağını daha önce de ifade ettiğini belirtti. Başkan adaylığı düşünen Ali Osman Avşar ve Mehmet Doğru ile bir araya geldiğini aktaran Çakmak, "Gençlerbirliği'nin iki ya da üç ayrı listeyle yönetilmesine gönlümüz razı değildi. Bu nedenle ortak bir oluşum içerisinde bir araya gelmelerini istedim. Her ikisi de bu talebimizi kabul ederek destek oldular. Gençlerbirliği'ni daha iyi günlere taşıyabileceklerine inandığım için ortak bir liste oluşturmalarını rica ettim. Kendileri de bu konuda güzel bir çalışma gerçekleştirdi ve ortaya iyi bir liste çıktı. İnşallah pazar günü Ali Osman Bey'in başkanlığında, Mehmet Bey'in başkan vekilliğinde tek listeyle genel kurula gidilecek. Sonrasında da Allah yollarını açık etsin" açıklamasında bulundu.

"Tüzük değişikliği için hazırlıklar tamamlandı"

Genel kurulda yapılacak tüzük değişikliğine ilişkin hazırlıkların tamamlandığını ve yeni tüzük taslağının kulübün internet sitesinden paylaşılacağını ifade eden Çakmak, "Tüzük değişikliği, taraftarlarımızın ve camiamızın bizden en çok talep ettiği konulardan biriydi. Bununla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık ve internet sitemizden paylaşacağız. Pazar gününe kadar taraftarlarımızın ve camiamızın herhangi bir yorumu ya da görüşü varsa bunları iletebilirler. Dediğimiz gibi bu bir bayrak yarışıdır. Ali Osman Bey bayrağı devralacak, daha sonra başka bir arkadaşımıza devredecek. Önemli olan Gençlerbirliği'nin doğru yönetilmesi ve güzel bir geleceğe taşınmasıdır" şeklinde konuştu.

Ali Osman Avşar: "Son derece güçlü ve uyumlu bir yönetim kurulu oluşturduk"

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da tek başkan adayı olacak Ali Osman Avşar ise ortak liste konusunda anlaşmaya varıldığını belirterek, "Bilindiği üzere ben de adaylık sürecinde yer almıştım. Mehmet Bey de aynı şekilde adaydı. Kendisi sağ olsun, bugün öğle saatlerinde ikimizi bir araya davet etti ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmenin ardından ortak bir liste üzerinde mutabakata vardık. Son derece güçlü ve uyumlu bir yönetim kurulu oluşturduk. Arda Başkan'ın her zaman yanımızda olacağını biliyor, kendisinin desteğini daima bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Doğru: "Devraldığımız bayrağı daha ileriye taşıyacağız"

Yeni dönemde başkan vekilliği görevini sürdürecek olan mevcut Başkan Vekili Mehmet Doğru da sözlerini şöyle tamamladı:

"Buraya Arda Başkan'la birlikte geldik ve aslında onunla birlikte ayrılmak istiyorduk. Ancak yönetim kurulundaki arkadaşlarımız beni aday gösterdi. Ardından başkanımızın öncülüğünde bugün bir araya geldik. Ali Osman Bey eski arkadaşım. Önceki yönetim döneminde de birlikte görev yapmıştık. Şimdi ise yeni bir oluşum içerisinde bir araya geldik. Arda Başkanımızdan devraldığımız bayrağı biraz daha ileriye taşıyarak bizden sonraki arkadaşlarımıza teslim etmek istiyoruz."