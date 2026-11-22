Gençlerbirliği'nde tek aday Ali Osman Avşar açık oylamayla başkan seçildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gençlerbirliği'nin Kocatepe Kültür Merkezi'nde toplanan olağanüstü seçimli genel kurulu, başkanlık için tek aday olan Ali Osman Avşar'ı açık oylamayla seçti. Kurulda yönetim ve denetim kurulu raporları da ibra edildi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa Ali Osman Avşar seçildi.
Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı, Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel kurulda, Gençlerbirliği'nin yönetim ve denetim kurulu raporları ibra edildi. Olağanüstü seçimli genel kurulu toplantısına tek aday giren Ali Osman Avşar, açık oylamayla Arda Çakmak'ın ardından kırmızı-siyahlı kulübün yeni başkanı oldu.
Kaynak: İHA
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