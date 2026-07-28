Gençlerbirliği'nde Yeni Yönetim Belirlendi - Son Dakika
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Gençlerbirliği'nde Yeni Yönetim Belirlendi

Gençlerbirliği\'nde Yeni Yönetim Belirlendi
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Olağanüstü genel kurul sonrası Haydar Arda Çakmak başkanlığındaki yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı.

Gençlerbirliği'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulun ardından yönetimin görev dağılımı da yapıldı.

Gençlerbirliği'nde, 25 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulun ardından yeniden başkanlığa seçilen Haydar Arda Çakmak başkanlığındaki yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı. Toplantıda yönetim kurulundaki görev dağılımı da belirlendi. Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre Haydar Arda Çakmak başkanlığındaki yönetim kurulunun görev dağılımı ise şu şekilde belirlendi:

Şevder Oyman: Genel Sekreter

İbrahim Ethem Koşar: Sayman

Arif Ölmez: Başkan Yardımcısı

Gün Emre İçer: Başkan Yardımcısı

Ahmet Turgut: Başkan Yardımcısı - Sponsor Sorumlusu

Mehmet Doğru: Başkan Yardımcısı - Altyapıdan Sorumlu

Hüseyin Şen: Başkan Yardımcısı - Futbol Şube Sorumlusu

Seçkin Altınel: Mali İşler Sorumlusu - Asbaşkan

Gökhan Kavlak: TFF ile İlişkilerden Sorumlu Asbaşkan

Oktay Banlı: Sağlıktan Sorumlu Asbaşkan

Latif Orhan: Tesislerden Sorumlu Asbaşkan

Murat Ilıkan: Basın Sözcüsü

Hacı Altınok: Yerel Yönetimlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin Yalçın: Yerel Yönetimlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Cevdet Toptaş: Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Tayfun Bağlan: Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Habib Aktaş: Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Tarık Demirelli: Kamudan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Kadir Özgür Keskin: Gelir Getirici İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Bahri Kavak: Gelir Getirici Faaliyetlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Enes Altınışık: Sportif AŞ'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Kahramaner: Stadyumdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Tolga Arslan: Sportif AŞ'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Arslan Atar: Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Yusuf Can: Genel Sekreter Yardımcısı

Nilüfer Bircan: Amatör Branşlardan Sorumlu Yedek Yönetim Kurul Üyesi

Kadir Kudret Hatipoğlu: Sağlıktan Sorumlu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Aras: Sayman Yardımcısı

Mustafa Can Küçük: Amatör Branşlardan Sorumlu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi

Çağrıbey Selçuk Örül: Futbol Şube Sorumlusu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi

Necati Mert Baydar: Futbol Şube Sorumlusu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi

Hakan Acar: Altyapıdan Sorumlu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi

Alper Gökberk Karanfil: Sponsorluktan Sorumlu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi

Burak Berkay Özsu: Taraftardan Sorumlu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde Yeni Yönetim Belirlendi - Son Dakika

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