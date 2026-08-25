Gençlerbirliği\'nden Agarta ile Sponsorluk Anlaşması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile Agarta Kozmetik arasında 2026-2027 sezonunu kapsayan sponsorluk anlaşması imzalandı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen organizasyona Gençlerbirliği Sponsorluktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Turgut ve Agarta Kozmetik Genel Müdürü Eray Örün katıldı.

Anlaşmanın kulübün kozmetik ve hijyen giderlerini kapsadığını belirten Turgut, "Güzel bir işbirliği, güzel bir sponsorluk anlaşması yaptık. Gençlerbirliği'mize kattıkları değerden dolayı, sponsorluklarından dolayı çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Turgut, başkent ekibinin genç futbolcusu Ousmane Diabate'nin Newcastle United'a transferiyle ilgili haberler üzerine, "Sözleşmeyle ilgili bazı problemler var, o problemleri aşmaya çalışıyoruz ama ben konuyla ilgili detaylara hakim değilim. Kendi adıma muhtemelen bir hafta içinde çözeriz gibi geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Agarta Kozmetik Genel Müdürü Eray Örün ise Ankara'nın köklü kulübü Gençlerbirliği ile işbirliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek kırmızı-siyahlı ekibe Trendyol Süper Lig'de başarı diledi.

Gençlerbirliği'nde hedef ilk 10

Toplantının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Sponsorluktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Turgut, takımın sezona 2'de 2 yaparak başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek ilk 10 hedefi koyduklarını söyledi.

Lige 2'de 2 ile başladıklarını belirten Turgut, "Ekip olarak galibiyeti hak eden bir başarı yakaladık. İki maçta 6 puan topladık. Metin Hocamıza (Diyadin) çok teşekkür ediyoruz, çok iyi çalıştırdı takımımızı. Takım çok özverili, kazanmak için her şeyini koyuyor sahaya. Bundan sonra da puan ve puanlar toplayıp Gençlerbirliği'ni hak ettiği noktaya taşıyacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Sezon hedeflerinin ilk 10 içerisinde yer almak olduğunu vurgulayan Turgut, şunları kaydetti:

"Hedefimiz ilk 10'da kalmak. Süper Lig'in bütçe olarak en düşük bütçesiyle biz mücadele ediyoruz; maaş olarak, transfer bütçesi olarak. Bu bütçeyle biz ilk 10'da olmak istiyoruz. Bir sonraki yıl da Avrupa kupalarına katılabilecek noktaya ulaşmak istiyoruz. Geçen sene ilk 5 maçta mağlubiyetle başlamıştık. Düşük bütçeyle takım yeni oluşmuştu, Süper Lig'le yeni tanışan bir kadromuz vardı. Ama geçen sene ligde kalmayı başardık."

Yönetim kurulunda güzel bir aile ortamı oluştuğunu aktaran Turgut, "Yöneticilerin hepsi kulübe bir şey katmak için Gençlerbirliği'nde. Çok fazla emek veriyoruz. Bütün yönetici arkadaşlarımız kulüpte hem aktif olmaya hem deplasman maçlarına, iç saha maçlarına gelmeye çalışıyor. Kulübümüze destek olmaya çalışıyor, sponsor olmaya çalışıyor. Başkanımız güzel bir yönetim kurdu. Güzel bir aile oluştu burada." diye konuştu.

Taraftarların takıma verdiği desteğin önemine değinen Turgut, Göztepe deplasmanına 7 otobüs taraftarın geldiğini ve sezon boyunca desteklerinin devam etmesini beklediklerini ifade etti.