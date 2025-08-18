Gençlerbirliği'nden Antalyaspor'a Şanssız Yenilgi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Gençlerbirliği'nden Antalyaspor'a Şanssız Yenilgi

18.08.2025 00:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hüseyin Eroğlu, iyi oyunlarına rağmen skoru bulamadıkları için üzgün olduklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, iyi bir oyun ortaya koymalarına rağmen skoru bulamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eroğlu, Süper Lig'e uzun bir aradan sonra döndüklerini hatırlatarak, taraftarlarının önünde oynadıkları ilk karşılaşmada galip gelmeyi arzuladıklarını ancak bunu gerçekleştiremedikleri için üzgün olduğunu belirtti.

Maçın genelinde iyi bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayan Eroğlu, "İlk yarı topa sahip olduğumuz bölüm bizim için hücum opsiyonlarında, ceza sahası girişlerinde etkili olduğumuz pozisyonlar oldu ama son vuruşu veya kilit pası atamadık. Kurguladığımız oyun sistemi bizim lehimize iyi bir şekilde devam etti. Ancak skoru bulamayınca tabii ki tedirginlik artabiliyor. Maçta zaman zaman savunma yaptığımız dakikalar tabii ki oldu. Geçişlerden de pozisyonlar yakaladık ancak değerlendiremedik. Sakat oyuncularımızın olması ve transferde beklediğimiz oyuncuların olmayışı, ister istemez hamle şansımızı zorlaştırdı. Bazı oyuncularım farklı mevkilerde oynadı. Güzel bir görüntü verdik ama kazanamıyorsan kaybetmemen gerekiyor. Oyunun gücünü artırarak önümüzdeki haftaya hazırlanmamız, sakat oyuncularımızın ve transferle ilgili kadro derinliğimizin, özellikle hücum hattında, hemen en kısa sürede oyuncuların aramıza katılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, istikrarlı bir kadro oluşturmak için zamana ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Elimizdeki kadronun en iyisinden faydalanmaya çalıştık. Tabii ki kadro derinliğimizle beraber kadro istikrarını sağlayacağız. Ama şu anki kadromuz bu. Yedek kulübemizde akademimizden arkadaşlarımız da vardı. Çok hamle şansımız yoktu. Süreçte oyuncuların katılımıyla çok güçlü bir oyunla beraber geri dönüşümüz olacak ama elimizdeki oyunculardan en yüksek verimi almaya çalışıyoruz. Bu da bizim görevimiz. Bugün de ben bu anlamda olumlu düşünüyorum. Oyun bence bugün iyiydi ama skora yansıtamadık. Yani kaybetmeyi hak etmedik. Bunu söyleyebilirim. 1-0'dan sonra bile Ayaz'ın kafa vuruşu, Sinan'ın kaçırdığı pozisyon, maç berabere bitebilirdi." diye konuştu.

Sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını hatırlatan Eroğlu, "İlk iki haftada puan alamadık ama iki maçta da oyunumuzun geliştiğini görmek mümkün. Antalyaspor karşısında skoru bulamadık, şanssız bir mağlubiyet yaşadık. Önümüzde Gaziantep FK maçı var, bu maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Taraftarımızın desteğiyle çıkışa geçeceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Hüseyin Eroğlu, Antalyaspor, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nden Antalyaspor'a Şanssız Yenilgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
Mısır uyruklu adam Bursa’daki evinde ölü bulundu Mısır uyruklu adam Bursa'daki evinde ölü bulundu
Süper Lig’in eski yıldızı bu pozisyonda kırmızı kart gördü Süper Lig'in eski yıldızı bu pozisyonda kırmızı kart gördü
Hakan Fidan ile Lavrov arasında kritik görüşme Hakan Fidan ile Lavrov arasında kritik görüşme
İspanya’da orman yangını kabusu sürüyor 7 kişi hayatını kaybetti İspanya'da orman yangını kabusu sürüyor! 7 kişi hayatını kaybetti
Icardi, Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez telefona sarıldı Icardi, Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez telefona sarıldı
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe maçı sonrası isyan etti: Bu kadar mı zor Rıdvan Dilmen Fenerbahçe maçı sonrası isyan etti: Bu kadar mı zor?
Davetli düğün çıkışı kazada can verdi, cenaze yerdeyken eğlence devam etti Davetli düğün çıkışı kazada can verdi, cenaze yerdeyken eğlence devam etti
Taksi şoförü direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti Taksi şoförü direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Samsunspor’un Atatürklü forması Atina’yı karıştırdı Samsunspor'un Atatürklü forması Atina'yı karıştırdı

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
20:58
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar
Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 00:33:31. #7.11#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği'nden Antalyaspor'a Şanssız Yenilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.