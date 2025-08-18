Gençlerbirliği'nden Antalyaspor'a Şanssız Yenilgi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, iyi bir oyun ortaya koymalarına rağmen skoru bulamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eroğlu, Süper Lig'e uzun bir aradan sonra döndüklerini hatırlatarak, taraftarlarının önünde oynadıkları ilk karşılaşmada galip gelmeyi arzuladıklarını ancak bunu gerçekleştiremedikleri için üzgün olduğunu belirtti.

Maçın genelinde iyi bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayan Eroğlu, "İlk yarı topa sahip olduğumuz bölüm bizim için hücum opsiyonlarında, ceza sahası girişlerinde etkili olduğumuz pozisyonlar oldu ama son vuruşu veya kilit pası atamadık. Kurguladığımız oyun sistemi bizim lehimize iyi bir şekilde devam etti. Ancak skoru bulamayınca tabii ki tedirginlik artabiliyor. Maçta zaman zaman savunma yaptığımız dakikalar tabii ki oldu. Geçişlerden de pozisyonlar yakaladık ancak değerlendiremedik. Sakat oyuncularımızın olması ve transferde beklediğimiz oyuncuların olmayışı, ister istemez hamle şansımızı zorlaştırdı. Bazı oyuncularım farklı mevkilerde oynadı. Güzel bir görüntü verdik ama kazanamıyorsan kaybetmemen gerekiyor. Oyunun gücünü artırarak önümüzdeki haftaya hazırlanmamız, sakat oyuncularımızın ve transferle ilgili kadro derinliğimizin, özellikle hücum hattında, hemen en kısa sürede oyuncuların aramıza katılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, istikrarlı bir kadro oluşturmak için zamana ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Elimizdeki kadronun en iyisinden faydalanmaya çalıştık. Tabii ki kadro derinliğimizle beraber kadro istikrarını sağlayacağız. Ama şu anki kadromuz bu. Yedek kulübemizde akademimizden arkadaşlarımız da vardı. Çok hamle şansımız yoktu. Süreçte oyuncuların katılımıyla çok güçlü bir oyunla beraber geri dönüşümüz olacak ama elimizdeki oyunculardan en yüksek verimi almaya çalışıyoruz. Bu da bizim görevimiz. Bugün de ben bu anlamda olumlu düşünüyorum. Oyun bence bugün iyiydi ama skora yansıtamadık. Yani kaybetmeyi hak etmedik. Bunu söyleyebilirim. 1-0'dan sonra bile Ayaz'ın kafa vuruşu, Sinan'ın kaçırdığı pozisyon, maç berabere bitebilirdi." diye konuştu.

Sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını hatırlatan Eroğlu, "İlk iki haftada puan alamadık ama iki maçta da oyunumuzun geliştiğini görmek mümkün. Antalyaspor karşısında skoru bulamadık, şanssız bir mağlubiyet yaşadık. Önümüzde Gaziantep FK maçı var, bu maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Taraftarımızın desteğiyle çıkışa geçeceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.