Gençlerbirliği'nden Kadın Futbol İşbirliği

Spor

Gençlerbirliği, Kadın Futbol Programı kapsamında Ankara'nın TFF Kadınlar 3. Ligi takımlarından Referans Spor ile altyapı işbirliği anlaşmasına vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği yetiştirme grubunda olan kız sporcular, Referans Spor Kadın Futbol Kulübü kadrosunda ligde yer alabilecek. Program bünyesinde daha fazla sporcunun maç tecrübesi kazanması ve gelişimlerinin hızlandırılmasını amaçlayan bu anlaşmanın, Gençlerbirliği, Referans Spor ve Ankara kadın futbolu için hayırlı olmasını dileriz." denildi.

TFF Kadınlar 3. Lig 19. grupta mücadele edecek Referans Spor, ilk maçını 8 Şubat Cumartesi günü Genç Yiğitler Spor Kulübüyle oynayacak.