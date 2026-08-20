Gençlerbirliği\'nden Niasse transferi!

Gençlerbirliği, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Cheikh Niasse'yi kiralık olarak renklerine bağladı.

Gençlerbirliği, İtalya 2. Ligi olan Serie B'de Verona forması giyen Cheikh Niasse'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Senegalli orta saha oyuncusu kariyerine Lille alt yapısında başladı. 26 yaşındaki futbolcu, toplam 217 maçta 5 gol atarken, 10 da asist yaptı.