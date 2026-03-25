Gençlerbirliği'nin Finansal Durumu Açıklandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

25.03.2026 22:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği, 10 Şubat-24 Mart 2026 dönemine ait finansal tablosunu kamuoyuyla paylaştı.

Başkent ekibinin açıklamasında öncelikli hedefin, sezon başındaki hatalı kararlar neticesinde oluşan bütçe açığını kapatmak olduğu vurgulanarak, "Natura Dünyası Gençlerbirliği yönetimi, 12 Şubat'ta paylaşılan ilk tablonun ardından bugün açıklanan verilerle kulüp ekonomisini üyelerin ve kamuoyunun denetimine açmaya devam ediyor. Gençlerbirliği'ni yönetmekle görevlendirilen kurullarımızın öncelikli hedefi, kulübümüzü ekonomik gerçeklerle bağdaşmayan bu yükten kurtarmaktır." denildi.

Tablolara göre kulüp, söz konusu dönemde 403 milyon 676 bin 904,99 lira gelir elde etti. Başkan Haydar Arda Çakmak ve yönetim kurulu, kulübe toplam 107 milyon 935 bin lira tutarında finansal kaynak sağladı. Reklam ve sponsorluk geliri ise bu dönemde 53 milyon 730 bin lira oldu.

Aynı dönemdeki toplam ödeme tutarı, 397 milyon 643 bin 631,74 lira olarak açıklandı. Gider kalemlerindeki en yüksek payı futbolcu ödemeleri oluşturdu. Yabancı futbolculara 164 milyon 101 bin 904,05 lira, yerli futbolculara ise 36 milyon 514 bin 319,15 lira ödeme yapıldı.

Kulübün eski başkanlarından Osman Sungur döneminde faktoring firmasından alınan borç için 13 milyon 901 bin 973,44 lira, Jimmy Durmaz'ın fesih anlaşması kapsamında da 7 milyon 330 bin lira para ödendi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 22:46:20. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.