Gençlerbirliği'nin Gol Hasreti Devam Ediyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

11.04.2026 17:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Natura Dünyası Gençlerbirliği, 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle gol atamadan 29. haftayı kapadı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Başakşehir'e deplasmanda 3-0 yenilen Natura Dünyası Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel'in ikinci döneminde gol hasretini sürdürüyor.

Levent Şahin'in ardından göreve getirilen Demirel yönetimindeki başkent ekibi, çıktığı 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken bu süreçte gol atamadı ve kalesinde 8 gol gördü.

Kırmızı-siyahlı takımın söz konusu karşılaşmalarda aldığı sonuçlar şöyle:

KarşılaşmaSkor
Alanyaspor-Gençlerbirliği0-0
Gençlerbirliği-Beşiktaş0-2
Konyaspor-Gençlerbirliği1-0
Gençlerbirliği-Göztepe0-2
Başakşehir-Gençlerbirliği3-0

İlk dönemde farklı tablo

Gençlerbirliği, Volkan Demirel'in ilk döneminde ise daha farklı bir performans ortaya koydu.

Kırmızı-siyahlı ekip, Demirel yönetiminde ligde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor'u 5-0 mağlup ederek tur atladı.

Demirel'in ilk döneminde ligde aldığı sonuçlar şöyle:

KarşılaşmaSkor
Göztepe-Gençlerbirliği1-0
Gençlerbirliği-Başakşehir2-1
Galatasaray-Gençlerbirliği3-2
Kocaelispor-Gençlerbirliği1-0
Gençlerbirliği- F. Karagümrük3-0

Ligde 9 maçtır galibiyet yok

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk yarıda kalesinde gördüğü 3 golle mağlup olan Gençlerbirliği, bu sonuçla ligdeki son 9 maçında galibiyet elde edemedi. Kırmızı-siyahlılar, söz konusu süreçte 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

Son galibiyetini ligin 20. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup ederek alan başkent temsilcisi, ligdeki son 7 maçında gol atma başarısı gösteremedi.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Öte yandan Başakşehir maçının devre arasında kırmızı-siyahlı taraftarlarının bir bölümü stadı terk etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 19:25:24. #.0.5#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği'nin Gol Hasreti Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.