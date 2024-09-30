Gençlerbirliği'nin Kaptanı Sezonu Kapattı

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Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Ankara Keçiörengücü ile yapılan maçta sakatlanan kaptan Yasin Güreler ve Amilton'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp doktoru Doç. Dr. Gürhan Dönmez, "Takım kaptanımız Yasin Güreler'in yapılan MR incelemesinde, ön bağında kopuk ve iç menisküs arka boynuzunda yırtık saptanmış olup, sporcumuzun sezonu kapattığını üzülerek belirtmek isterim. Yasin Güreler'in ameliyat süreci planlanmaktadır. Diğer yandan aynı maçın ilk yarısında sağ üst arka kas grubunda yaşadığı problem nedeniyle maça devam edemeyen Amilton Minervino da Silva'nın yapılan MR incelemesinde, biseps femoris kas-tendon bileşkesinde ikinci dereceden yırtık ve kas içi ödem saptanmış olup sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanmıştır." görüşlerine yer verdi.