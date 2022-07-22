Başkent ekibinin açıklamasına göre, daha önce çoğunluk sağlanması halinde bugün saat 10.00'da kulüp tesislerinde düzenleneceği açıklanan genel kurul için yeterli çoğunluğa ulaşılamadı.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği'nin olağanüstü genel kurulu 31 Temmuz'a ertelendi - Son Dakika

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