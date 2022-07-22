Gençlerbirliği'nin olağanüstü genel kurulu 31 Temmuz'a ertelendi - Son Dakika
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Gençlerbirliği'nin olağanüstü genel kurulu 31 Temmuz'a ertelendi

22.07.2022 11:07
Gençlerbirliği'nin olağanüstü genel kurulu 31 Temmuz'a ertelendi

Gençlerbirliği Spor Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 31 Temmuz'a ertelendi.

Gençlerbirliği Spor Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 31 Temmuz'a ertelendi.

Başkent ekibinin açıklamasına göre, daha önce çoğunluk sağlanması halinde bugün saat 10.00'da kulüp tesislerinde düzenleneceği açıklanan genel kurul için yeterli çoğunluğa ulaşılamadı.

Bu nedenle Gençlerbirliği'nin genel kurulu, 31 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da Karayolları Genel Müdürlüğü Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.

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Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nin olağanüstü genel kurulu 31 Temmuz'a ertelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gençlerbirliği'nin olağanüstü genel kurulu 31 Temmuz'a ertelendi - Son Dakika
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