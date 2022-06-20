Gençlerbirliği'nin şirketleşmesi mahkeme kararıyla durduruldu - Son Dakika
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Gençlerbirliği'nin şirketleşmesi mahkeme kararıyla durduruldu

20.06.2022 15:19
Gençlerbirliği'nin şirketleşmesi mahkeme kararıyla durduruldu

Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün gerçekleştirdiği Genel Kurul'da alınan şirketleşme kararı, Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesince durduruldu.

Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün gerçekleştirdiği Genel Kurul'da alınan şirketleşme kararı, Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesince durduruldu.

Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün 05.06.2022 tarihli Genel Kurulu'nda almış olduğu şirketleşme kararı, bazı delegelerin bu karara itiraz etmesi sonucu mahkemeye taşındı. Mahkeme bu itirazı kabul etti ve kulübün şirketleşme kararı durduruldu.

Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kulübün şirketleşmesini durdurduğuna dair verdiği kararda, "Dava dosyası ve davacı vekilinin dava dilekçesi birlikte değerlendirildiğinde, Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün 05.06.2022 tarihli Genel Kurul gündeminin ek gündem maddesiyle eklenen 13. sırasında görüşülen maddeye ilişkin Genel Kurul kararının ihtiyati tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir" denildi.

"Ankara halkına ait mirasın bu şekilde satılamayacağı adına olumlu bir karar"

Bir spor kulübü hakkında oldu bittiye getirilerek şirketleşme kararı alamaması adına oldukça iyi bir karar olduğunu söyleyen Avukat Kemal Ulusoy, "Gençlerbirliği'nin Genel Kurulunda delegelerin aldatıldığını ve 2 bin 816 delegenin olduğu bir kulüpte 350 kişiyle şirketleşme kararı alamayacaklarını belirttik. Ne yazık ki hem sözümüzü kesmeye hem de bu tartışmayı yaptırmamaya çalışan bir irade ile karşılaştık. Bize sürekli 'Dava açın o zaman' şeklinde ifadeler kullandılar. Davamızı açtık ve mahkeme önerge ile ek gündem olarak eklenen Gençlerbirliği'nin şirketleşmesine ilişkin maddenin kabulü konulu gündeme dair ihtiyati tedbir kararı verdi. Bu aslında yönetimin, kamuya yararlı dernek statüsünde olan bir spor kulübü hakkında oldu bittiye getirilerek şirketleşme kararı alamaması adına oldukça iyi bir karar. Kongre delegelerinin tam sayısının 3/4'ünün katıldığı bir kongrede salt çoğunluk olmadan bu kararın alınamaması adına oldukça önemli bir karar. Gençlerbirliği Spor Kulübü, taraftarlarının ve Ankara halkının ortak mirasıdır. Bu mirasın bu şekilde satılamayacağını ortaya koyması adına olumlu. Önümüzdeki süreçte ya usulünce yeni bir genel kurul yapılarak bu kararın alınması ya da şirketleşme olmadan sezona gidilmesi gerekiyor. Sayın Niyazi Akdaş, şirketleşme kararı çıkmazsa başkan adayı olmayacağını söyledi genel kuruldan önce. Bu şekilde şu anda şirketleşme askıda kalmış bulunuyor. Sayın Başkanın ne şekilde davranacağını bilemiyoruz ancak Gençlerbirliği'nin sahipsiz olmadığını göstermesi açısından bu mücadeleyi önemsiyoruz" dedi. - ANKARA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nin şirketleşmesi mahkeme kararıyla durduruldu - Son Dakika

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