Gençlerbirliği'nin Trabzonspor Hazırlıkları Başladı

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki antrenmanda kırmızı-siyahlı futbolcular, koordunasyon ve pas çalışmalarının ardından yarı sahada maç yaptı.

Antrenman öncesinde, dün 23 yaşına giren futbolcu Zafer Göktuğ Erdem'in doğum günü kutlandı.