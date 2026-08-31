Gençlerbirliği'nin Trabzonspor Hazırlıkları Başladı
Gençlerbirliği, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı. Antrenmanda Zafer Göktuğ'un doğum günü kutlandı.
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki antrenmanda kırmızı-siyahlı futbolcular, koordunasyon ve pas çalışmalarının ardından yarı sahada maç yaptı.
Antrenman öncesinde, dün 23 yaşına giren futbolcu Zafer Göktuğ Erdem'in doğum günü kutlandı.
Kaynak: AA
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