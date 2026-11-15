Gençlerbirliği olağanüstü genel kurulu çoğunluk sağlanamayınca 22 Kasım'a ertelendi

Gençlerbirliği olağanüstü genel kurulu çoğunluk sağlanamayınca 22 Kasım'a ertelendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü seçimli ve tüzük tadil genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı ve ertelendi. Yeni toplantı 22 Kasım Pazar saat 10.00'da Ankara Büyükşehir Belediyesi Kocatepe Kültür Merkezi'nde, çoğunluk aranmadan gerçekleştirilecek.
Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü seçimli ve tüzük tadil genel kurulu yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul toplantısı, 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'da Ankara Büyükşehir Belediyesi Kocatepe Kültür Merkezi'nde çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?