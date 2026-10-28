Gençlerbirliği olağanüstü seçimli genel kurul için 15 Kasım'da sandık başına gidecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Gençlerbirliği olağanüstü seçimli genel kurul için 15 Kasım'da sandık başına gidecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği yönetim kurulu, olağanüstü seçimli ve tüzük tadil genel kurulu yapılmasını kararlaştırdı. Genel kurul 15 Kasım Pazar, çoğunluk sağlanamazsa 22 Kasım Pazar günü Kocatepe Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Gençlerbirliği Kulübünde olağanüstü seçimli ve tüzük tadil genel kurulu yapılması kararı alındı.

Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasında, Haydar Arda Çakmak başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, olağanüstü seçimli ve tüzük tadil genel kurulunun yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Genel kurulun 15 Kasım Pazar günü, çoğunluk sağlanamaması halinde 22 Kasım Pazar günü Ankara Büyükşehir Belediyesi Kocatepe Kültür Merkezi'nde yapılacağı aktarıldı.

Kaynak: AA
GençlerbirliğiGüncelPazarSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Arda Güler’in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o... Arda Güler'in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
Kaputtaki görüntü polisi harekete geçirdi Gerçek bambaşka çıktı Kaputtaki görüntü polisi harekete geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül’e bir şok daha Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül'e bir şok daha
Babasını tanımayan yok Tatil pozları olay oldu Babasını tanımayan yok! Tatil pozları olay oldu
18:42
Pompalı tüfekle ateş açmaya kalktı, önüne geçen şahıs durdurdu
Pompalı tüfekle ateş açmaya kalktı, önüne geçen şahıs durdurdu
18:24
İspanya’daki tren kazasında can kaybı 68’e yükseldi
İspanya'daki tren kazasında can kaybı 68'e yükseldi
17:07
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
16:18
İsrail’de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog’dan açıklama: Başka seçim olmamalı
İsrail'de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog'dan açıklama: Başka seçim olmamalı
15:59
İspanya’da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64’e yükseldi
İspanya'da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64'e yükseldi
15:52
Türkiye’nin tatil cenneti felaketi yaşıyor Görüntüler endişe verici
Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 19:01:04. #.0.2#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği olağanüstü seçimli genel kurul için 15 Kasım'da sandık başına gidecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android