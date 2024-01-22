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Gençlerbirliği Onursal Başkanı İlhan Cavcav'ın kabri başında anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Gençlerbirliği Onursal Başkanı İlhan Cavcav'ın kabri başında anma töreni düzenlendi

Gençlerbirliği Onursal Başkanı İlhan Cavcav, Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törene, Gençlerbirliği yönetim kurulu üyeleri ve altyapı oyuncuları katıldı. Cavcav ve Hasan Şengel adına Kuran-ı Kerim'in okunmasının ardından Gençlerbirliği yönetim kurulu üyesi Mehmet Soylu açıklamalarda bulundu. Soylu, Gençlerbirliği camiası olarak ölümünün 7. senesinde Cavcav ve Şengel'i andıklarını belirtti. Ayrıca, Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş'ın istifasının ardından kulüpteki durum hakkında bilgi veren Soylu, takımın sezon sonuna kadar yanlarında olacaklarını ve içlerinden birine başkan seçeceklerini söyledi.

Gençlerbirliği Onursal Başkanı İlhan Cavcav\'ın kabri başında anma töreni düzenlendi
22.01.2024 - 16:42,  Güncelleme: 16:44
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Gençlerbirliği Onursal Başkanı İlhan Cavcav, Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anıldı.

Törene, Gençlerbirliği yönetim kurulu üyeleri ve altyapı oyuncuları katıldı. Cavcav ve kısa zaman önce hayatını kaybeden Hasan Şengel adına Kuran-ı Kerim'in okunmasının ardından Gençlerbirliği yönetim kurulu üyesi Mehmet Soylu açıklamalarda bulundu. Soylu, Gençlerbirliği camiası olarak ölümünün 7'nci senesinde kabri başında İlhan Cavcav'ı ve Hasan Şengel'i andıklarını söyledi.

Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş'ın görevinden istifa etmesinin ardından kulüpteki durum hakkında açıklama yapan Mehmet Soylu, "Aslında geçtiğimiz hafta istifa edeceğiniz bize iletmişti. Biz de üst üste hem kupa maçı hem de lig maçı öncesi tekrar düşünmesini söyledik. Başkanımız istifada kararlı oldu. Bundan sonraki süreçte biz hafta içinde bir yönetim kurulu toplantısı yapacağız. Takımın sonuna kadar yanındayız. Sezon sonuna kadar takımızı götüreceğiz. İçimizden birine başkan seçeceğiz. Bu arada çeşit toplantılarımızı, görüşmelerimizi yapacağız. İşte gerek belediye başkanımızla gerek çeşitli Ankara'daki şehrin büyükleriyle gerek toplantılarımız yapacağız. Bunlarla ilgili belli randevular talebinde bulunduk. Süreç önümüzdeki hafta daha netleşecek" dedi.

Kaynak: DHA
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