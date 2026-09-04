Gençlerbirliği, Portekizli golcü Pedro Mendes\'i kiralık kadrosuna kattı

Gençlerbirliği, Pedro Mendes'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Gençlerbirliği, Portekizli santrfor Pedro Mendes'i kiralık olarak renklerine bağladı. 1.87 boyundaki Portekizli golcü, 225 maçta 55 gol atarken 10 tane de asist yaptı.