Gençlerbirliği, Samed Onur'u transfer etti

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Samed Onur'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, son olarak Sakaryaspor formasını giyen Samed Onur'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Almanya'nın Düsseldorf takımının altyapısında futbola başlayan Samed Onur, sırasıyla Bayer Leverkusen 17 ve 19 Yaş Altı, Fatih Karagümrük ve Sakaryaspor formalarını terletti.