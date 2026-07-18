Gençlerbirliği Seçim Ertelendi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin olağanüstü seçimli genel kurulu, salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.
Kırmızı-siyahlı kulübün Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki ilk toplantısında yeterli üye sayısına ulaşılamadı.
Olağanüstü seçimli genel kurul, çoğunluğa bakılmaksızın 25 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00'da Kocatepe Kültür Merkezi'nde yapılacak.
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