Gençlerbirliği Sekou Koita\'yı Kiraladı

Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Malili forvet oyuncusu Sekou Koita'yı kiralık olarak renklerine bağladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre 25 yaşındaki futbolcu, satın alma opsiyonuyla kiralandı. Profesyonel kariyerine ülkesinin Bakaridjan kulübünde başlayan Koita; Kita, Liefering, Wolfsberger, Salzburg, son olarak da CSKA Moskova'da oynadı.

Koita, 34 kez giydiği Mali Milli Takımı formasıyla 4 gol kaydetti.