Yarın Denizli'ye gidecek başkent ekibinin Ankara 'daki son antrenmanını Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Talip Çankırı ve yönetim kurulu üyeleri de saha kenarından takip etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp antrenörlerinden Medet Coşkun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana oyuncular, koşu ve topla koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Denizlispor, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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