Gençlerbirliği Süper Lig\'de Kaldı

NATURA Dünyası Gençlerbirliği'nin kalecisi Ricardo Velho, "Bu maçı, kariyerimde unutulmaz maçlar arasına koyabilirim. Gerçekten çok önemli bir galibiyet. Süper Lig'de kalmayı da başardığımız için ayrıca çok fazla mutluyum" dedi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında sahasında konuk ettiği Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 3-0 mağlup oldu. Başkent ekibi, bu sonuçla ligde kalmayı son haftada garantiledi. Karşılaşmanın ardından Natura Dünyası Gençlerbirliği kalecisi Ricardo Velho basın açıklamalarda bulundu.

Maçı kazanmayı ve ligde kalmayı hak ettiklerini belirten Velho, "3-0 skoruna aslında çok da takılmamak lazım. Maçın son anlarında gelen 2 gol oldu. 1-0 sıfır devam eden bir maçtı. İlk yarıda baskı yedik. Ortaya iyi de bir oyun koyamadık. Trabzonspor'un çok kaliteli ayakları var. Biz biraz daha savunarak geçiş oyunu oynamaya çalıştık. İlk yarıda gol attık ve ikinci yarıda bunu korumaya çalıştık. Genele baktığımızda maçı özetlersem; maçı kazanmayı hak ettiğimizi, Süper Lig'de kalmayı hak ettiğimizi de rahatlıkla söyleyebilirim. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

'ÇOK FAZLA MUTLUYUM'

Süper Lig'de kalmayı başardıkları için mutlu olduğunu ifade eden Velho, "Onuachu gerçekten kaliteli bir oyuncu. Kendisinin gol kralı olmaya çalıştığını da maçtan önce biliyorduk. Gol atmaya çalışacağını da biliyorduk. Benim adıma güzel bir kurtarış oldu. Sadece benim için değil, tüm takım arkadaşlarımızın ve çalışanlarımızın, hocalarımız ve yönetimimizin kurtarışı. Bu maçı, kariyerimde unutulmaz maçlar arasına koyabilirim. Gerçekten çok önemli bir galibiyet. Süper Lig'de kalmayı da başardığımız için ayrıca çok fazla mutluyum" diye konuştu.