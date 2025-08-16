Gençlerbirliği Süper Lig'e Dönüş Hedefinde - Son Dakika
Gençlerbirliği Süper Lig'e Dönüş Hedefinde

16.08.2025 15:17
Başkan Osman Sungur, Gençlerbirliği'nin 3 yılda Süper Lig'in gediklisi olmasını hedefliyor.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, Trendyol Süper Lig'e 4 yıl aradan sonra dönmenin önemine dikkati çekerek kulübü, 3 senede yeniden "Süper Lig'in gediklisi" haline getirmeyi hedeflediğini söyledi.

Sungur, yaptığı yazılı açıklamada, uzun aranın ardından taraftarla buluşacaklarını belirterek "Süper Lig'de evimizde oynadığımız son maçın üzerinden 4 yıl geçmiş. Elbette insan ömründe de 102 yıllık kulübün tarihinde de 4 yıl kısa bir süre. Ama Gençlerbirliği'ni yakından takip edenler bu 4 yılın bizim için çok uzun bir süre gibi yaşandığının farkında. Süper Lig'e döndük. Yaşamak için Süper Lig'e dönmek zorundaydık. Şimdi de önümüzde çok önemli 3 sene var. Başkan olarak hedefim, bu 3 senede Gençlerbirliği'ni tıpkı eskiden olduğu gibi Süper Lig'in gediklisi kulüp haline getirmek, keşfeden, yetiştiren bir Gençlerbirliği'ni yeniden kurmak." ifadelerini kullandı.

Önceliklerinin bu sene A takım olduğunu aktaran Sungur, "Temkinli hareket ediyoruz. Geçen senelerde istikrarlı biçimde süre almış oyuncuları kattık takıma. Bugün Adama Traore geliyor. Ayağının tozuyla yarın sahaya bile çıkabilir. Tecrübeli, ülkesinin milli takımında oynamış, üst düzey turnuvalarda sahaya çıkmış bir isim. Böylece kanatları tamamlıyoruz. Önümüzdeki hafta 2 transferimiz daha olacak. Geç kaldık, eksiklerimiz var diye endişelenmeye gerek yok. Futbol dinamik süreç. Transfer sırf transfer yapmak için gerçekleştirilmiyor. Şimdiye kadar aldığımızın iki katı oyuncu alırdık, sonra işimiz tamamen şansa kalırdı. Elbette futbolda şans faktörü var ama eğer oyuncularınız iyiyse şansınız da çoğalır. İmkanları sonuna kadar zorlayarak kadromuza en iyilerini kazandırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda taraftarımızdan sabırla hareket etmelerini bekliyorum, futbolda paniğe yer yok." değerlendirmesinde bulundu.

Sungur, yarın akşam oynanacak Gençlerbirliği- Antalyaspor karşılaşması için Ankaralıları ve taraftarı, "Sahada futbolcularımız, tribünde taraftarımız, Gençlerbirliği'ne yakışan bir akşam olacağından eminim." sözleriyle Eryaman Stadyumu'na davet ederek açıklamasını tamamladı.

Kaynak: AA


