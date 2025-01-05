Gençlerbirliği, Taraftar Desteğiyle Moral Buldu

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Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında yarın Sakaryaspor ile deplasmanda karşılaşacak Gençlerbirliği, zorlu maç öncesi taraftar desteğiyle moral buldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana bir grup Gençlerbirliği taraftarı geldi. Taraftarlar, saha kenarında meşale yakıp tezahüratlarda bulunarak takıma destekte bulundu.

Sakaryaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekipte kart cezası bulunan Amilton Minervino da Silva ve tedavileri devam eden Yasin Güreler, Abdullah Şahindere ile Zan Zuzek maç kadrosunda yer almayacak.