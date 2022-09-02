Metin Diyadin: "Galip geleceğimiz bir maçtan beraberlikle ayrılmak durumunda kaldık" - Son Dakika
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Metin Diyadin: "Galip geleceğimiz bir maçtan beraberlikle ayrılmak durumunda kaldık"

02.09.2022 23:27
Metin Diyadin: "Galip geleceğimiz bir maçtan beraberlikle ayrılmak durumunda kaldık"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, deplasmanda golsüz berabere kaldıkları Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, Göztepe gibi zor bir deplasmanda iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, deplasmanda golsüz berabere kaldıkları Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, Göztepe gibi zor bir deplasmanda iyi mücadele ettiklerini söyledi. Metin Diyadin, "Galip geleceğimiz bir maçtan beraberlikle ayrılmak durumunda kaldık" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in dördüncü hafta maçında Gençlerbirliği, deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, değerlendirmelerde bulundu.

Metin Diyadin, "Göztepe deplasmanı her zaman zor bir deplasman, bunu iyi biliyorum. Mücadele gücümüz çok yüksekti. Hemen hemen Göztepe'ye çok net pozisyon vermeden, Barış'la, Gökhan'la yakaladığımız pozisyonlar sonucunda da galip gelmemiz gerekiyordu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Özellikle söylenenleri yerine getirme bakımından birbirleriyle saha içi ve dışındaki davranış biçimleri ve yeteneklerinin de üstüne koyarak devam edecekler. Hepsini tebrik ediyorum. Çünkü transfer yasağının da olduğu kulübün zorlu sürecinde bir anlamda kulüplerine katkı yaptıklarını düşünüyorum. Göztepe taraftarına da teşekkür ediyorum. Maçtan sonra oynadığımız oyunun karşılığını da takımımızı alkışlayarak gösterdiler. Galip geleceğimiz bir maçtan beraberlikle ayrılmak durumunda kaldık" dedi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Metin Diyadin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Metin Diyadin: 'Galip geleceğimiz bir maçtan beraberlikle ayrılmak durumunda kaldık' - Son Dakika

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