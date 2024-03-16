Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: 'Play-off'un içinde olmayı istiyoruz'

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Kocaelispor müsabakasının ardından, "Play-off'un içinde olmayı istiyoruz. Süper Lig için sonuna kadar zorlayacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Kaloğlu, "Çalıştığımız şekilde gol attık. Bloklar arasındaki boşlukları kullandık skoru yakalayınca geriye yaşlandık. Play-off'un içinde olmayı istiyoruz. Süper Lig için sonuna kadar zorlayacağız. Çalışmaya, gelişmeye ve sona kadar devam edeceğiz. Play-off için, Süper Lig için güçlü bir adayız" diye konuştu.

Kongolu oyuncu Nzaba'nın kardeşini kaybettiğini ve durumu maçtan sonra öğrendiklerini belirten Kaloğlu, bu yüzden galibiyete sevinmediklerini kaydetti. - ANKARA