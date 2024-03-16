Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: 'Play-off'un içinde olmayı istiyoruz'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Kocaelispor müsabakasının ardından, "Play-off'un içinde olmayı istiyoruz. Süper Lig için sonuna kadar zorlayacağız" dedi.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Kaloğlu, "Çalıştığımız şekilde gol attık. Bloklar arasındaki boşlukları kullandık skoru yakalayınca geriye yaşlandık. Play-off'un içinde olmayı istiyoruz. Süper Lig için sonuna kadar zorlayacağız. Çalışmaya, gelişmeye ve sona kadar devam edeceğiz. Play-off için, Süper Lig için güçlü bir adayız" diye konuştu.
Kongolu oyuncu Nzaba'nın kardeşini kaybettiğini ve durumu maçtan sonra öğrendiklerini belirten Kaloğlu, bu yüzden galibiyete sevinmediklerini kaydetti. - ANKARA
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Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Kocaelispor'un taraftar grubu Hodri Meydan, kulüp başkanı Engin Koyun'a istifa çağrısında bulundu. Taraftarlar, son haftalarda istenilen sonuçları alamayan takımın başkanını eleştirerek, başka şeylere zorlamamalarını istedi.
Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, "Topla yüzde 70 biz oynadık ama o oranda pozisyona giremedik. Oyuna hükmediyorken gol gelmeyince takım gerildi" dedi. Gürsel, sonuç odaklı olmanın önemine vurgu yaparak, gerginlik oluştuğunu belirtti.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Play-off'un içinde olmayı istiyoruz. Süper Lig için sonuna kadar zorlayacağız' dedi. Kaloğlu ayrıca, Kongolu oyuncu Nzaba'nın kardeşini kaybettiğini ve bu yüzden galibiyete sevinmediklerini belirtti.
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