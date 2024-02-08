Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Yalnızlığımız devam ediyor ama çocuklar onurlu bir şekilde mücadelelerini sürdürüyor - Son Dakika
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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Yalnızlığımız devam ediyor ama çocuklar onurlu bir şekilde mücadelelerini sürdürüyor

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Yalnızlığımız devam ediyor ama çocuklar onurlu bir şekilde mücadelelerini sürdürüyor

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, takımda yaşanan maddi sorunlara işaret ederek, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a yenildikleri maçın ardından basın toplantısında konuştu. Kaloğlu, takımın gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu belirtirken, maddi sorunların çözülmesi ve takviye yapılması gerektiğini ifade etti.

08.02.2024 22:19
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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, takımda yaşanan maddi sorunlara işaret ederek, "Yalnızlığımız devam ediyor ama çocuklar onurlu bir şekilde mücadelelerini sürdürüyor." dedi.

Kaloğlu, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor'a uzatmalar sonunda 2-1 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, güçlü bir takımla karşılaştıklarını söyledi.

Trabzonspor'u tebrik eden Kaloğlu, "Rakibi iyi analiz ettik. Kupada bu tura gelene kadar forma şansı verdiğimiz oyuncuları bu maçta da oynattık. Açıkçası onların hakkıydı da. Çok iyi oynadılar." diye konuştu.

Bordo-mavili takımın beraberlik golünü, normal sürenin son anlarında bulduğunu hatırlatan Kaloğlu, şöyle devam etti:

"Hakeme niye bitirmediğini sordum. 'Hocam 10 saniye kalmıştı' dedi. Bilmiyorum ama iş yine bizdeydi, topu ileride tutmalıydık. Buğra dripling yapıp ileriye doğru gitse maçı bitirecekti. Maalesef tecrübesizlik oldu. İlk uzatma devresinin son saniyesinde yine gol yedik. İki son saniye golleri elenmemize sebep oldu. Bu sahaya rağmen çocukların gösterdiği mücadeleden memnunum. Açıkçası üzüldük ama takımımı kutluyorum."

Hakemin yönetimiyle ilgili soruya Kaloğlu, "Hakem genel anlamda kötü maç yönetmedi ama takdir haklarını genelde Trabzonspor'dan yana kullandı. Bana göre en büyük bariz hatalarından biri artık maç bitmişti, bitirebilirdi. Top üçüncü bölgeye düştüğü için devam ettirdi. Bu da bizim gol yememize sebep oldu." yanıtını verdi.

Kaloğlu, transfere ilişkin soru üzerine ise şunları kaydetti:

"Kadromuzdan 4-5 oyuncuyu biraz da maddi nedenlerden dolayı kaybettik. En çok oynattığımız oyuncular gitti. Bazı şeylerin toparlanmasını bekliyorum. Yalnızlığımız devam ediyor ama çocuklar onurlu bir şekilde mücadelelerini sürdürüyor. Biz iyi olmaya devam edeceğiz ama eksiklerimiz var. Takviye yapmamız lazım ama önceliğim, takımın içindeki maddi sorunların çözülmesi. Bununla ilgili bir şeyler bekliyoruz ama şu anda gelişme yok."

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya kendisi hakkındaki güzel sözleri için teşekkür eden Kaloğlu, "İyi şeyler yapmaya çalışıyorum. Halen tam hoca olduğumu düşünmüyorum, gelişiyorum. Elimdeki imkanlarla en iyisini yapmaya çalışıyorum, pes etmiyorum. Destek görmediğimi de düşünüyorum. Bu konuda da üzgünüm. Ekibimle iyi işler yapıyoruz, gelişmeye devam edeceğim. Hedefim çok büyük, Avrupa'da ülkemizi temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Türkiye Kupası, Gençlerbirliği, Sinan Kaloğlu, Trabzonspor, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Yalnızlığımız devam ediyor ama çocuklar onurlu bir şekilde mücadelelerini sürdürüyor - Son Dakika


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