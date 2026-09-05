Gençlerbirliği, Trabzonspor deplasmanında liderliğini korumak için sahaya çıkacak
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Başkent ekibi, 7 puanla ikinci sırada yer alırken, Trabzonspor yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir yönetiminde 4 puanla 9. sırada bulunuyor.
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Ligin ilk haftasında başkentte Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Gençlerbirliği, ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe'yi tek golle mağlup etti.
Üçüncü haftada sahasında Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan başkent ekibi, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde 7 puan alarak 4. haftaya ikinci sırada girdi.
Trabzonspor ise ilk 3 haftada birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alarak 4 puan topladı.
Karadeniz temsilcisinde 3. haftadaki Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının ardından yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Tekke'nin yerine eski teknik direktörlerden Hüseyin Çimşir saha kenarında olacak.
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